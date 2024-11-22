港企網絡安全披露質素待改善

有鑑於科技應用愈趨普及，香港會計師公會在今年「最佳企業管治及ESG（環境、社會及管治）大獎」中，加入資訊科技（IT）及網絡安全披露質素等作為評審準則。

會計師公會倡提供具體數據 大獎籌委會主席鄧苑儀呼籲企業在其年度及ESG報告中，改善以網絡安全為重點的披露質素，又建議聯交所可考慮引入「不遵守就解釋」的要求。

今年，公會就82間恒指成分股公司在IT及網絡安全披露情況進行調查，發現有83%藍籌公司在其年報或ESG報告中，提供了一定程度與網絡安全相關披露，另有33%藍籌公司有至少一名有特定IT或網絡安全背景的董事會成員。

鄧氏指，相關披露的質素有改善空間，建議披露內容應更具體，而與公司營運和風險聯繫方面，也應提供關鍵指標和數據。

就一般企業管治及ESG披露，她指目前仍有籠統披露或所謂「樣板披露」，而且用於檢討風險管理和內部控制系統是否有效的資訊不足，敦促公司或機構應更清楚描述風險隨時間轉移的變化，公共機構也應更深入解釋收入或支出顯著變化的原因，以及披露更多高級行政人員的薪酬。

料央行執行《巴塞爾協議III》 銀行監管方面，巴塞爾銀行監管委員會已經於本周二及周三在瑞士巴塞爾舉行會議，評估近期市場發展和全球銀行體系面臨的風險，並討論一系列政策和監管措施。巴塞爾委員會預計，全球主要央行成員將會執行《巴塞爾協議III》倡議，並加強銀行交易對手信用風險管理的指導方針。