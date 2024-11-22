在華日企憂中國經濟

64%指有所惡化 不足五成視重要市場 內地政府近期雖然推出多項措施救樓市、化解地方債等，甚或招數有機會陸續有來，但似乎未能挽回外資信心。中國日本商會發布的最新調查結果顯示，受訪在華日本企業之中，認為內地今年經濟景氣狀況較去年「惡化」或「略微惡化」的佔比有所增加，而視中國為「最重要」、「3大重要市場」的比例也罕有地低於50%。

分析認為，除因市場普遍預計中美貿易關係明年會再度惡化之外，也或因為近期內地出現多宗針對日本人人身安全事件。事實上，松下控股（Panasonic）副社長兼日本商會會長本間哲朗昨日表示，企業活動的基礎是員工及其家屬的安全，許多企業提出確保安全的要求，請求日中兩國政府繼續提供支持。

人工升售價降具挑戰 外媒報道，本次調查在10月15日至11月1日進行，收到約1,500份回應。關於對中國整體景氣預測，受訪在華日企回答比去年「惡化」、「稍微惡化」的企業總計達到64%，較7月同一項調查增加4個百分點。其中回答「惡化」的增加3個百分點。

當中，日資汽車和化學企業回答景氣「惡化」分別達36%和18%，較7月調查大增8個百分點和7個百分點。上述兩行業回答「改善」和「略微改善」比例則與上次相若，約11%。

此外，將內地視為「最重要市場」或「3大重要市場之一」的日企只有49%，不但減少3個百分點，更首次低於五成。關於事業經營中的挑戰，指出「人工成本上升」和「銷售價格下降」的企業較多。

報告內亦列出日企訴求，除人身安全外，亦冀重新實行免簽證旅行、在安全和環境法規、社會保障制度等方面可享與中國企業相同的待遇，以及恢復進口日本農林水產品和食品等。

星巴克傳減持內地業務 另邊廂，美資公司為避免在華業務受到明年初上場的特朗普政府所影響，紛紛變招。其中全球最大連鎖咖啡店集團星巴克（Starbucks），據報正在與顧問探討擴大中國業務的多種途徑，可能的選項之一為引入內地合作夥伴的可能性，即減持內地業務予中資公司。

消息指，星巴克已非正式地評估潛在投資者的興趣，包括內地私募股權公司，又認為股權出售可能吸引中資企業，或其他具行業經驗的公司興趣。惟消息人士補充，目前星巴克仍在評估各種選項，尚未就是否繼續推進做出決定。這家連鎖咖啡集團現時在內地的門市數量逾7,000間。

其實並非所有外資都看淡中國。本月初已公布第三季業績的酒店集團萬豪國際（Marriott International），其平均每間可供出租客房收入（RevPAR）在全球增長3%，但在內地卻跌8%，要留意內地是該集團最大的市場。

不過，萬豪國際行政總裁Anthony Capuano昨稱，不認為內地差勁的需求會持續，原因是今年上半年集團在內地所簽訂的管理合約數目創新高，故謂：「因此對我來說，這表明內地國營和民營房地產實體均在押注旅行和旅遊領域的長期活力。」就他所見，海外入境中國的旅遊正慢慢改善，由疫情前佔總房間過夜數的18至19%，升至今年第三季的20%，故料隨着內地的國際航班逐步回復，相關數字會再上升。

在華日企預測內地景氣轉壞