亞太商業地產交易額去季升6%

MSCI發表最新《亞太資本趨勢報告》指，今年第三季亞太區商業地產交易額按年上升6%，達到346億美元（約2,698億港元），連續第4個季度維持相對穩定水平；今年以來累計交易額則按年增長3%，錄1,121億美元（約8,743億港元）。

內地交投增15%最活躍 MSCI亞洲地產研究主管趙捷明指，美國聯儲局在第三季開始減息，成為商業房地產投資者的一個重要轉捩點。減息引發大量資金回流到已重新定價的核心房地產類別，同時機構投資者對利率較高市場的興趣也有所回升。

第三季亞太區內交投最活躍的為內地交易額達到93億美元，按年增長15%，在經歷連續9個季度下滑後重拾增長；而年初至今內地累計交易額錄270億美元，按年跌5%，僅次於日本的297億美元。

內地第三季零售地產交投表現亮眼，佔總量約三分之一，MSCI認為是由於價格下跌促進市道復甦。內地亦超越澳洲，成為在亞太區僅次於日本的第二大多戶型住宅市場，租賃公寓今年的交易額已超過10億美元。

香港市場方面，第三季度交易額達19億美元，按年增長97%；年初至今交易總額達50億美元，與去年水平相若。

仲量聯行上周發布的數據亦顯示，今年第三季亞太區商業地產投資按年增長28%至388億美元，創下2022年加息周期啟動以來該地區單季最高投資額，並實現連續4個季度增長。年初以來亞太區商業地產投資總額高達963億美元，按年增長82%。