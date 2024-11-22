八成港企設委員會監督ESG

安永與香港公司治理公會昨聯合發布《可持續性治理 ── 四個指標》報告，顯示有79%公司成立了專責的可持續發展委員會來監督環境、社會及治理（ESG），反映董事會和高級管理層對ESG事宜的重視程度正在提高。

報告又稱，61%的公司已將與可持續性相關的風險納入其企業風險管理中，表明這些風險正通過更加健全的機制，與其他關鍵風險一併進行管理。然而，暫時僅有17%的企業在其風險評估及商業策略時，有把與可持續性相關的機遇納入考慮。

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，更多公司在董事會內成立可持續發展委員會，代表香港正值公司治理的轉型期，反映企業對ESG的積極承諾。安永香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務合夥人陳奕新則表示，香港在公司治理方面總體發展良好，在整合ESG原則，加強董事會層面的監督和建立可持續發展委員會取得了顯著進展。