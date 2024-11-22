日擬推1.1萬億救經濟 圓匯反彈

日本經濟近年雖有所復甦，惟首相石破茂仍然「出大招」加大經濟刺激力度。日媒報道，日本政府快將公布規模達21.9萬億日圓（約1.1萬億港元）的經濟刺激計劃，從而應對通脹、工資增長等一系列挑戰，相關計劃預計今日會獲內閣批准。日圓匯價昨略見反彈，兌每美元見154.1，折合每百日圓兌5.04港元。

報道指，日本的救經濟計劃將會由一般帳戶中，撥出13.9萬億日圓（約7,006億港元）用於支出，又預期此舉配以私營部門開支，整體影響將達約39萬億日圓（約1.9萬億港元）。

不僅如此，據報上述計劃還包括支持工資持續增長及向低收入家庭發放現金，以及向半導體及人工智能（AI）領域投資。日本政府又表示，將從明年1月起恢復對燃氣及電費的補貼，以保護家庭免受大宗商品價格上漲的影響。

日本股市則連續兩日下挫，日經平均指數收跌326點或0.85%，報38,026點；東證指數（ TOPIX）跌15點或0.57%，報2,682點。

南韓貨物出口量升5.8% 鄰國南韓首爾綜合指數昨也反覆偏軟，微跌一點或0.07%收市，報2,480點。南韓海關周四公布，11月首20日，貨物出口量按年上升5.8%，較10月全月跌0.2%的表現有所改善，期內進口總額則微跌1%，整體貿易順差為7.98億美元。

不過，據外媒推算，若然特朗普向全球加徵關稅，到2028年，南韓對美國的出口將下跌55%。另南韓央行本周曾經表示，到2026年初，可能會下調主要利率多達5次，從而支持經濟發展。

此外，有指為免跌入特朗普的貿易保護主義陰霾，南韓當局已找上國內4大煉油廠──SK創新（SK innovation）、GS加德士（GS Caltex）、雙龍煉油（S-Oil）以及現代煉油（HD Hyundai Oilbank）幫手，希望配合擴大進口美國原油，目標是將美國原油進口比重拉高到20%以上，以提防淪為開刀對象。