在美行賄19億被告 阿達尼旗艦曾冧23%

曾經是亞洲首富的印度富豪阿達尼（Gautam Adani）在美國被控告行賄，賄款涉達2.5億美元（約19.5億港元）。他在印度的上市旗艦阿達尼集團（Adani Group）股價昨日隨即插水最多23%，同系其他公司股價亦被洗倉，跌幅亦近兩成。

案情指，62歲的阿達尼與其他7名男被告，被指涉及大規模賄賂和欺詐，以上述金額賄賂印度多名官員，以獲取多份太陽能發電合約，合約利益或高達20億美元。雖然事件在印度發生，但起訴書指被告因涉嫌在紐約東區進行與賄賂計劃和融資活動有關的行為，包括涉嫌虛假陳述重要事實或遺漏與為太陽能合約籌集資金的債券發行相關的陳述，故獲紐約布魯克林法院受理。

印度股市近兩月跌8% 印度孟買30指數（SENSEX）。昨日收跌0.54%至77,155點。事實上，就算沒有本次案件，自9月底中國政府祭出「組合拳」救股樓和經濟後，印度股市在10月至今已下跌逾8%，主要因為外資基金逐步沽貨套現來轉炒其他市場。上周印度國家證券存管有限公司（NSDL）便公布，全球基金在11月15日淨賣出149億印度盧比（約13.73億港元）的印股。而自10月以來，外國證券投資者已累計拋售12,168億印度盧比（約1,121億港元）的印度股票。