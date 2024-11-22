聯儲官員對減息存分歧 道指高開

近日多位聯儲局官員分別就貨幣政策的走向發表個人見解，惟這些意見之間存在頗為明顯的差異，這種「鷹鴿難分」的態度，進一步加深了投資者的疑慮。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch顯示，下月減息0.25厘的機率在50至60%之間上下徘徊，意味着市場對利率走勢也無甚把握，不確定性也許就是近日拖累股市表現的最大因素。

聯儲局理事鮑曼表示，她本人對進一步減息持謹慎態度，因為通脹回落的進展已經放緩，而且就業市場強勁。在未確定能夠實現通脹回落至2%目標的情況，她支持審慎地減息，同時密切關注勞動力市場的變化。作為聯儲局內最為「鷹派」的成員，她在9月的議息會議上曾經對減息0.5厘的決定投反對票。

另邊廂，同為聯儲局理事的庫克（Lisa Cook）指出，美國經濟前景相當平衡，認為通脹整體處於下降軌道，明年通脹會降至2.2%，加上勞動力市場逐步降溫，相信隨着時間的推移，政策利率將會趨於回落。

由於聯儲局內部未能對減息達成一致觀點，投資者也無所適從。美股3大指數周四早段個別發展，道指曾升128點，報43,536點；標指跌6點，報5,910點；納指跌97點，報18,868點。數據方面，美國10月成屋銷售按月升3.4%，至以年率計396萬間。

Snowflake上季虧損擴大 企業消息方面，專注數據庫的雲服務公司Snowflake公布截至10月底止一季業績，期內收入按年增長28.32%至9.42億美元；股東應佔虧損為3.24億美元，較去年同期2.14億美元虧損有所擴大。該公司預期，全年產品收入可達到34.3億美元，高過市場預估的33.6億美元，其股價周四早段曾漲30.42%。

外媒引述監管文件稱，特斯拉（Tesla）主席Robyn Denholm出售大量公司股票，套現約3,500萬美元。作為管理層的Denholm於月內透過行使認股權，買入約11.23萬股Tesla股票，並將之出售。扣除行權成本後，她大約從出售股票中賺取約3,250萬美元的利潤。