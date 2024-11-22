傳「特」設官員專責幣圈 比特幣又破頂

「特朗普交易」未見消退，美國候任總統特朗普據指計劃設立史上首個白宮加密貨幣職位 ，推動比特幣（Bitcoin）價格繼續破頂。交易平台CryptoCompare顯示，比特幣昨日突破每枚98,000美元，曾報98,364美元，再刷新紀錄！

外媒引述消息指，特朗普團隊正與數碼資產產業討論是否在白宮首次設立一個專門負責加密貨幣政策的新職位，正審查擔任這一角色的候選人。惟目前尚未清楚該新職位會是白宮幕僚的形式，還是設立專責處理加密貨幣政策的「加密貨幣沙皇」（Crypto Czar），但業界期望此職位能直接向特朗普報告，職責上料將擔任國會、白宮和對加密貨幣有監管權的各機構，包括美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）之間的聯絡人。

俄烏局勢升級 金價揚 據報加密貨幣盟友於最近幾天前往特朗普私人俱樂部海湖莊園，舉行人事討論並面試潛在候選人，而加密貨幣交易所Coinbase和幣安前高層、兼為美國證交會主席潛在候選人的Brian Brooks和Coinbase行政總裁阿姆斯特朗（Brian Armstrong）本周曾與特朗普進行了交談。

被喻為「數碼黃金」的比特幣氣勢如虹，另一方面，真正的黃金價格在整固過後略有回升。俄烏緊張局勢升級，加劇地緣政治擔憂，現貨金昨曾報每安士2,655.77美元，微升0.2%。

GoldSeek.com總裁兼創始人Peter Spina表示，俄烏局勢升級料為貴金屬價格帶來支持，若局勢持續緊張，金價後市仍有望朝向3,000美元進發。BullionVault研究主管Adrian Ash則建議，目前投資者最好不要追逐大幅波動，而是把未來幾周視為一個機會，在以接近2,500美元時買入，而不是在3,000美元水平入手。短期而言，3,000美元看來可能太貴。從更長時間來看，他估計黃金牛市將發展成更長期趨勢，未來幾年金價將大幅上揚，這是一場持續多年的牛市，3至4年後，金價3,000美元看來將很便宜。