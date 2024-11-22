歐元兌美元恐穿一算

大行群起唱淡 歐央行警告債務危機逼近 歐元匯價低處未算低！本月12日，即美國總統選舉結果出爐後不足一周，歐元兌美元便已跌破7個月低位，本周三更曾見1.0504的13個月新低，令歐元兌美元將貶值至一兌一的平算之說不脛而走，更有投行開始給予低於一算的預測。然而，除了匯率承壓之外，更大的危機或接踵而至，歐洲央行最新的年度報告也警告，歐洲的債務危機正在逐步逼近。

後市聚焦抗美關稅手段 目前以德意志銀行看得最淡，其外匯研究全球主管George Saravelos表示，如果美國明年較為溫和地實行其關稅主張，另加管制和移民政策也不再那麼極端，那麼歐元兌美元跌至一算。可是如果特朗普的大幅加關稅主張得到全面、迅速實施，而歐洲等地區沒有採取相反的政策反應，可能會看到歐元兌美元跌至0.95甚至更低。

荷蘭合作銀行（Rabobank）則認為，市場對避險資產需求或會提振日圓、瑞士法郎和美元。而且圍繞俄烏衝突的緊張局勢加劇可能會加速歐元兌美元的下行潛力，並增加跌破平價（一兌一）的可能性。

美資投行高盛更指，2025年美元將「更強更持久」。美國未來可能實施更廣泛的關稅及財政政策調整，這將進一步增強美元的競爭力，並壓制其他「挑戰者」貨幣的表現。此外，資本流動的傾斜，以及美國經濟的韌性，都為美元提供了堅實支撐。

該行認同，明年歐元兌美元可能跌破平價。日圓、英鎊等也將面臨下行壓力。然而，強美元並非無懈可擊。若全球經濟增長超預期，或貿易政策的不確定性減弱，可能會對美元強勢帶來下行風險。

促盡早減息免經濟更弱 歐洲自身方面，歐洲減息速度未見放緩以抵抗匯價下跌。歐洲央行管理委員會委員兼希臘央行行長斯托納拉斯近日指，歐央行官員必須避免過遲減息，導致經濟增長變得更疲弱。他相信，歐元區通脹率有望明年初回落至2%目標。

在歐元疲弱之際，歐債對歐洲經濟「踩多一腳」。歐洲央行昨日發表年度《金融穩定評估》，警告「市場對主權債務可持續性的擔憂」可能捲土重來。這是因為地緣政治和政策的不確定性加劇主權脆弱性的惡化。在政治角度看，歐洲議會和成員國今年7月的選舉結果，尤其是法國（極右翼政黨上台），是重新引發對主權債務可持續性的擔憂的因素。

該行解釋，歐洲政治分裂加劇已是長期趨勢，使組建穩定的政府聯盟變得更具挑戰性。政策不確定性加大，以及市場對其債務可持續性影響的擔憂，已導致一些債務水平較高的歐元區主權債券利差擴大。其中，法國與德國的10年期國債之間的息差是衡量投資者對前者債務擔憂程度的指標，本月就達到0.78個百分點，接近今年夏天議會選舉前夕創下的12年高點。

報告引用了歐盟的預測，即到2034年，法國的利息支付將增加一倍以上，超過GDP的4%，而意大利的利息支付將增加近三分之一，達到GDP的6%。在在都令人擔心2010年代的歐債危機或會歷史重演。

歐元兌美元近月走勢