意法半導體夥華虹明年生產晶片

稱學習內地技術用於西方

該企行政總裁Jean-Marc Chery表示，內地為電動車最大及最創新市場，乃不可或缺，在境外生產以進行競爭並不可能；如果放棄內地市佔率，中資對手會壟斷當地市場，原因是內地本土市場巨大，可作為絕佳平台以跟其他國家競爭。他又指，正把從內地市場學習到的作業及技術應用於西方市場，把西方技術引入中國的故事已經完結。