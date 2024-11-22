意法半導體夥華虹明年生產晶片
全球最大電動車用碳化硅晶片生產商意法半導體（STMicroelectronics）宣布與中國第二大訂製晶片商華虹半導體(01347)的夥伴計劃，明年底前在深圳生產40納米製程的微控制器晶片，並指在內地設立生產對其競爭力至關重要。這可以說是中美科技戰開打以來，鮮有外資同業高調宣布與中資晶片廠合作，反映內地晶片行業實力得到認同。華虹昨日收報22元，升4.01%。
意法半導體是電動汽車用高能效碳化硅（Sic）晶片的最大製造商，客戶包括特斯拉（Tesla）和吉利汽車(00175)。是次與華虹合作，預備明年底在深圳生產40納米的微控制器晶片。
稱學習內地技術用於西方
該企行政總裁Jean-Marc Chery表示，內地為電動車最大及最創新市場，乃不可或缺，在境外生產以進行競爭並不可能；如果放棄內地市佔率，中資對手會壟斷當地市場，原因是內地本土市場巨大，可作為絕佳平台以跟其他國家競爭。他又指，正把從內地市場學習到的作業及技術應用於西方市場，把西方技術引入中國的故事已經完結。
另該企製造主管Fabio Gualandris稱，在華生產的其他原因還包括本地供應鏈的成本優勢、兼容性問題，以及政府限制的風險；若在其他地方生產晶片，將意味錯過內地快速的電動汽車發展周期。
此外，南韓記憶體大廠SK海力士昨宣布，開始量產全球最高的321層1Tb TLC（Triple Level Cell）4D 快閃記憶體（NAND Flash），與上一代相比，生產效率提升59%，計劃從明年上半年開始提供給客戶，應用於人工智能（AI）的低功耗、高性能新市場。
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