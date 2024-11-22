英偉達指引保守 股價照新高

上季核心純利近翻倍 新AI晶片下年續擴產 全球市值最大上市公司、人工智能（AI）概念股王英偉達（Nvidia）上季業績增長依然強勁，收入按年大增93.6%至350.82億美元；按非公認會計準則（Non-GAAP）計算的經調整純利按年增99.7%至200.1億美元，相當於57.03%的淨利潤率。雖然增速因為基數效應而有所放緩，但整體數字均好過分析員預期。市場對於英偉達的炒作熱度依舊，其股價於美股周四早段曾升4.79%，報152.89美元，再創歷史新高。

料本季收入增69%再放緩 英偉達指引本季收入預計為375億美元（上下浮動2%），相當於按年增長69.66%，意味着收入增速將進一步放緩。

然而，不能忽視的是，此乃極高基數下所實現的增長，畢竟目前英偉達已是超大市值公司，與其他大型科企相比，其增速依然是鶴立雞群。再者，該公司一貫作風是提供較為保守的收入預測，因此今次的季度業績指引也不能算是差。

話雖如此，投資者似乎對英偉達寄予過高預期，所以這份尚算不錯的成績表也未能滿足。至於在實際業務方面，備受關注的AI晶片、圖像處理器（GPU）晶片Blackwell系列的交付亦正在改善。

行政總裁黃仁勳直言︰「本季度我們將交付比之前預計更多Blackwell……供應鏈團隊正在與我們的供應合作夥伴一起，為增加產能而努力。」他形容，目前的進展順利，相信明年會繼續擴大產能。

Blackwell毛利率可達70% 財務總監Kress Colette亦指出，Blackwell晶片的毛利率相信很快就能升至70%。作為參考，目前英偉達整體毛利率約為75%，而像Blackwell這樣的新產品在初期毛利率會偏低，需要透過大量生產的規模效應才能逐步改善。黃仁勳提到來自微軟、戴爾（Dell）、甲骨文（Oracle）等客戶的訂單，稱這些客戶正在把Blackwell應用在新的系統之中。

晨星（Morningstar）策略師Brian Colello亦直言︰「（英偉達）產品供應改善速度超出了我們的預期。也對管理層關於Blackwell全面上市後的毛利率說法感到滿意，這增強了我們的信心，認為毛利率在長期內可以維持在75%附近範圍內。」

晨星上調合理估值預測 基於對未來兩年英偉達的增長更加樂觀，他把該公司的合理估值從每股105美元上調至130美元，惟經調高後的合理估值預測，依然低於目前英偉達的股價，某程度上反映出市場炒作過度。

分項業務方面，為英偉達貢獻絕大部分收入的數據中心業務，上季收入按年增1.12倍，達到307.71億美元；遊戲業務收入增長14.81%至32.79億美元；汽車業務收入按年增長72.4%至4.49億美元。

英偉達上季業績摘要