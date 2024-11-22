全球股息上季增3.1%破頂 港企反縮
駿利亨德森全球股息指數顯示，今年第三季度全球股息增長達3.1%，創下4,311億美元的紀錄。亞太地區（日本除外）的股息支付在第三季度達到季節性新高，超過全年總額五分之二的股息均在7至9月間派發。儘管創出新高，該季度的支付總額為685億美元，反映基本股息下降6.8%，主要受台灣、香港和澳洲減少派息所影響。
香港通常是第三季度的最大貢獻者，佔地區總額近五分之二。惟今次香港股息為263億美元，基本降幅1.3%，而由於單次特別股息減少，拖累總額下降幅度高達10.3%。此外，指數中約十分之三的香港企業按年減少派息。
比亞迪派息創新高
另外，在中國和全球銷售額激增的比亞迪股份(01211)，企業派息創歷史新高，超過之前所有支付總和。銀行業佔中國第三季度股息總額的五分之三，大部分銀行股息均錄得低單位數增幅。
由於第三季度的單次特別股息較低，駿利亨德森稍微下調其2024年股息預測，按年整體增長料達4.2%，此前整體增長預測為4.7%。股息總額基本增長預測保持6.4%。
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