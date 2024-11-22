全球股息上季增3.1%破頂 港企反縮

駿利亨德森全球股息指數顯示，今年第三季度全球股息增長達3.1%，創下4,311億美元的紀錄。亞太地區（日本除外）的股息支付在第三季度達到季節性新高，超過全年總額五分之二的股息均在7至9月間派發。儘管創出新高，該季度的支付總額為685億美元，反映基本股息下降6.8%，主要受台灣、香港和澳洲減少派息所影響。