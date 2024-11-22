產經

恒指回落 港零售全年恐挫4%

陳翊庭（中）表示，現時推出「滬深港通中國企業指數」非常合時。右為蘇盈盈。 陳翊庭（中）表示，現時推出「滬深港通中國企業指數」非常合時。右為蘇盈盈。
陳翊庭（中）表示，現時推出「滬深港通中國企業指數」非常合時。右為蘇盈盈。
港股周四反覆偏軟，恒生指數收跌103點或0.52%，3連升走勢告終。全日成交按日微升4%，至1,193.06億元，南下「北水」續掃貨，單日淨買入46.66億元。惟本港經濟前景仍未明朗，星展銀行（香港）預測香港今年經濟增2.4%，該行經濟研究部高級經濟師周洪禮坦言，香港經濟前景有陰霾，加上樓市供應過剩、地緣政治局勢持續緊張，也為經濟添壓，料全年零售跌4%。
佳兆業插13% 近兩月最殘
恒指昨午後沽壓加劇，一度跌最多152點，低見19,552點，收報19,601點。國企指數挫55點或0.78%，報7,034點；科技指數跌54點或1.24%，報4,358點。內房股下滑，華潤置地(01109)及中國海外發展(00688)齊跌逾1%；佳兆業集團(01638)跑輸同業，急插13.04%，以全日最低位0.2元收市，創近兩個月收市低位，成交額436萬元。
新世界發展(00017)主席鄭家純在股東大會上多次重申，由於公司「負債好高」，目前首要任務是積極把現金回籠，設法降低負債，任何要動用現金的其他活動如併購等，一律不考慮。該企股價昨收挫0.82%。同系周大福(01929)跌4.34%，為表現最差藍籌。
滬深港通中國企業指數登場
新股方面，內地物流巨頭順豐控股(06936)今日「截飛」。綜合券商數據，其孖展認購錄逾31倍超購，預期下周三掛牌。昨起招股的內地飾金零售商夢金園(02585)，首日孖展錄逾0.9倍超額認購。該公司每股招股價介乎12至14.4元，發行4,395.68萬股，集資最多6.33億元。每手200股，入場費2,909.04元，下周二截止認購，料下周五首掛。今次獲5名基礎投資者撐場，合共認購1.97億元。
另外，香港交易所(00388)與恒生指數公司合作推出「滬深港通中國企業指數（SCCEA）」，港交所行政總裁陳翊庭表示，今年是互聯互通10周年，股票南北向通交投活躍，認為現時推出非常合時。港交所市場聯席主管蘇盈盈亦補充，今次讓投資者可透過指數投資中港股份，冀未來雙方有更多合作，包括視乎市場反應，再研究推出新指數。
踏入減息周期，周洪禮料，美國聯儲局12月會再減息0.25厘，明年將再減息3次，明年底降至3.5厘。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦補充，由於港元拆息仍處高位，加上臨近年結，認為港元最優惠利率（P）下月未必跟減。但隨着聯儲局續減息，為港銀帶來下調P的空間，料明年「細P」（現為5.625厘）將降至5.25厘。
不過，該行續料明年本港樓價持平，經濟研究部經濟學家林逢雋解釋，現時樓市庫存在20年高位，未來兩年的樓宇供應較以往平均高出13至14%，部分需要資金回籠的發展商定價或較進取，令樓市承壓。在一至兩年後，待市場慢慢消化樓市供應、經濟明顯好轉時，樓價才會回升。展望明年本港經濟，該行認為在股市穩步向好的預期下，將帶動財富效應，明年本港零售或回升2%，經濟增長2.5%。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc