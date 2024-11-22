恒指回落 港零售全年恐挫4%

踏入減息周期，周洪禮料，美國聯儲局12月會再減息0.25厘，明年將再減息3次，明年底降至3.5厘。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦補充，由於港元拆息仍處高位，加上臨近年結，認為港元最優惠利率（P）下月未必跟減。但隨着聯儲局續減息，為港銀帶來下調P的空間，料明年「細P」（現為5.625厘）將降至5.25厘。

不過，該行續料明年本港樓價持平，經濟研究部經濟學家林逢雋解釋，現時樓市庫存在20年高位，未來兩年的樓宇供應較以往平均高出13至14%，部分需要資金回籠的發展商定價或較進取，令樓市承壓。在一至兩年後，待市場慢慢消化樓市供應、經濟明顯好轉時，樓價才會回升。展望明年本港經濟，該行認為在股市穩步向好的預期下，將帶動財富效應，明年本港零售或回升2%，經濟增長2.5%。