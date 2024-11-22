恒指回落 港零售全年恐挫4%
港股周四反覆偏軟，恒生指數收跌103點或0.52%，3連升走勢告終。全日成交按日微升4%，至1,193.06億元，南下「北水」續掃貨，單日淨買入46.66億元。惟本港經濟前景仍未明朗，星展銀行（香港）預測香港今年經濟增2.4%，該行經濟研究部高級經濟師周洪禮坦言，香港經濟前景有陰霾，加上樓市供應過剩、地緣政治局勢持續緊張，也為經濟添壓，料全年零售跌4%。
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滬深港通中國企業指數登場
另外，香港交易所(00388)與恒生指數公司合作推出「滬深港通中國企業指數（SCCEA）」，港交所行政總裁陳翊庭表示，今年是互聯互通10周年，股票南北向通交投活躍，認為現時推出非常合時。港交所市場聯席主管蘇盈盈亦補充，今次讓投資者可透過指數投資中港股份，冀未來雙方有更多合作，包括視乎市場反應，再研究推出新指數。
踏入減息周期，周洪禮料，美國聯儲局12月會再減息0.25厘，明年將再減息3次，明年底降至3.5厘。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦補充，由於港元拆息仍處高位，加上臨近年結，認為港元最優惠利率（P）下月未必跟減。但隨着聯儲局續減息，為港銀帶來下調P的空間，料明年「細P」（現為5.625厘）將降至5.25厘。
不過，該行續料明年本港樓價持平，經濟研究部經濟學家林逢雋解釋，現時樓市庫存在20年高位，未來兩年的樓宇供應較以往平均高出13至14%，部分需要資金回籠的發展商定價或較進取，令樓市承壓。在一至兩年後，待市場慢慢消化樓市供應、經濟明顯好轉時，樓價才會回升。展望明年本港經濟，該行認為在股市穩步向好的預期下，將帶動財富效應，明年本港零售或回升2%，經濟增長2.5%。
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