阿里宣布重組 合併淘天等電商業務
阿里巴巴(09988)又有大動作！昨日公布成立阿里巴巴電商事業群，全面整合淘寶天貓集團、阿里巴巴國際數字商業集團以及1688、閑魚等電商業務，形成覆蓋國內外全產業鏈的業務集群。蔣凡已獲任命擔任阿里巴巴電商事業群首席執行官，負責阿里核心電商業務，向集團首席執行官（CEO）吳泳銘直接匯報。阿里在美股周四早段折合較香港收市價低0.41%。
完善AI基礎設施及配套
吳泳銘表示，最新一輪業務調整，阿里聚焦核心業務的發展思路更加清晰，而未來電商業務和人工智能（AI）是集團最關鍵的發展方向，將會持續加大相關的投入，推動以AI為動力的生產力革命，完善AI基礎設施和配套支撐體系，堅持開源開放，在toB（面向商戶）和toC（面向消費者）領域持續研發AI產品。
拼多多收入993億遜預期
美國上市的內地電商平台拼多多公布，今年第三季總收入993.54億元（人民幣‧下同），按年增長44%，但低於市場預計的1,028億元；經調整後淨利潤274.58億元，按年增長61%；經調整後每股盈利18.59元，低於市場預期的20.19元。截至9月底，拼多多現金及等值和短期投資為3,085億元，較截至去年底的2,172億元明顯增加。其股價在美股早段曾大跌10.37%。
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