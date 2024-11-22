阿里宣布重組 合併淘天等電商業務

完善AI基礎設施及配套

吳泳銘表示，最新一輪業務調整，阿里聚焦核心業務的發展思路更加清晰，而未來電商業務和人工智能（AI）是集團最關鍵的發展方向，將會持續加大相關的投入，推動以AI為動力的生產力革命，完善AI基礎設施和配套支撐體系，堅持開源開放，在toB（面向商戶）和toC（面向消費者）領域持續研發AI產品。