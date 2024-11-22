百度上季收入跌 經調整淨利潤冧19%
李彥宏掌舵下醜聞不絕的百度集團(09888)公布，今年第三季度總收入335.57億元（人民幣‧下同），按年跌2.58%；非公認會計準則（non-GAAP）經營利潤70.14億元，按年跌7.66%；經調整淨利潤58.86億元，按年更大跌19%；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）利潤率按年及按季分別下跌兩個百分點及一個百分點。
在季度業績中，公司承認旗下在線營銷業務持續疲弱。期內在線營銷收入為188億元，按年減少4%。期內總收入減少，但整體銷售成本164億元，按年增長1%；銷售及管理費用59億元，按年增加2%。而作為科企業務增長重要指標的研發費用，卻按年減少12%至54億元。
此外，旗下愛奇藝上季收入為72億元，按年減少10%。百度昨日股價跌0.17%，收報83.85港元。
遭降目標價 快手瀉11%
美銀證券調低快手2024至2026年每股盈利預測，目標價由63港元調低至61港元，但由於估值偏低，重申「買入」評級。滙豐環球研究將快手的目標價由75港元降至68港元，維持「買入」評級。高盛亦將快手的目標價由原先67港元，下調6%至63港元，維持「買入」評級。
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