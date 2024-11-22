百度上季收入跌 經調整淨利潤冧19%

在季度業績中，公司承認旗下在線營銷業務持續疲弱。期內在線營銷收入為188億元，按年減少4%。期內總收入減少，但整體銷售成本164億元，按年增長1%；銷售及管理費用59億元，按年增加2%。而作為科企業務增長重要指標的研發費用，卻按年減少12%至54億元。

美銀證券調低快手2024至2026年每股盈利預測，目標價由63港元調低至61港元，但由於估值偏低，重申「買入」評級。滙豐環球研究將快手的目標價由75港元降至68港元，維持「買入」評級。高盛亦將快手的目標價由原先67港元，下調6%至63港元，維持「買入」評級。