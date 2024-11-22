商務部9新招促外貿 廣東省響應

面對中國外貿及內需的潛在風險，中國商務部官員昨直言，會提前謀劃明年的汽車以舊換新接續政策，穩定市場預期，且當局已另發通知，就有關促進外貿穩定增長若干政策措施，提出9項新措施。

提早研汽車舊換新後續政策 作為中國經濟和外貿第一大省，廣東政府應聲召開全省經濟工作調度會議，強調要鞏固消費回暖勢頭，加力推進消費品以舊換新，搶攻年底消費旺季。

繼國務院官員日前訪港時提及研擴「兩新」政策（大規模設備更新、消費品「以舊換新」）支持範圍之後，商務部消費促進司二級調研員宋英杰昨表示，在落實已推行的補貼政策等基礎上，會評估今年的政策成效，持續完善汽車相關政策，促進二手車放心、便利交易。

他指出，目前內地汽車報廢更新申請量、汽車置換更新申請量均已突破200萬份，累計超過400萬份，日均補貼申請量持續保持在高位，受此帶動首10個月報廢汽車回收量按年增長超過50%。

培育新的外貿增長點方面，商務部於周二再推多項新措施，包括擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面；加大對外貿企業的融資支持力度；優化跨境貿易結算；促進跨境電商發展；擴大特色農產品等商品出口；支持關鍵設備、能源資源等產品進口；吸引和便利商務人員跨境往來；提升外貿海運保障能力等。

是次通知更點名提出，各地方要加強推進政策落實，外貿大省要勇挑大樑，更好發揮帶動作用。廣東省省長王偉中隨即在周三主持經濟工作調度會議，會議表明重點研究擴大有效投資等工作，奮力打好今年第四季攻堅戰。該省各地、各部門加強經濟調度，尤其經濟大市要強化擔當、勇挑大樑，致力完成全年經濟社會發展目標任務。同時亦會規劃明年經濟工作，研究儲備一批增量政策，為做好明年經濟工作夯實基礎。

A股分化 深成指下滑 今年首10個月累計，內地對外非金融類直接投資規模達1,158.3億美元，按年增10.6%。其中，內地企業在共建「一帶一路」國家非金融類直接投資266.5億美元，增3%。惟多重提振經濟大計未能刺激A股，滬綜指昨收市微升0.07%，報3,370點，深成指收跌0.06%，創業板指數亦微跌0.08%，兩市主板成交額維持在1.61萬億元人民幣。