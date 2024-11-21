股市估市：港股成交縮短線乏方向

美國經濟展現韌性，零售數據強於預期，美國候任總統特朗普明年上場後，二次通脹風險升溫。同時，聯儲局主席鮑威爾發表「鷹」派言論，12月減息預期降溫，高利率環境或較預期持久。港股方面，大市成交連續6個交易日縮減，炒作主題不多，短線缺乏方向，恒生指數支持在19,000點。

九興股息率具吸引力 另外，集團於中期業績公布加大投資者回報計劃，除了維持目前70%派息比率，同時將於未來3年通過回購及特別股息回饋股東，高息率政策為股價帶來支持。隨着營運狀況穩步改善，客戶加單及客戶結構提升，九興估值有望獲重估，股價向上阻力位15.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）