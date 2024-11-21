股市估市：港股成交縮短線乏方向
美國經濟展現韌性，零售數據強於預期，美國候任總統特朗普明年上場後，二次通脹風險升溫。同時，聯儲局主席鮑威爾發表「鷹」派言論，12月減息預期降溫，高利率環境或較預期持久。港股方面，大市成交連續6個交易日縮減，炒作主題不多，短線缺乏方向，恒生指數支持在19,000點。
個股方面，可留意九興控股(01836)。截至今年9月底止第三季，集團未經審核綜合收入為3.89億美元，按年增加約0.6%。首3季集團未經審核綜合收入為11.59億美元，按年增加約5.1%。九興提前達成全年經營利潤率目標，基於目前訂單能見度理想，收入結構持續改善，明年經營利潤率有望進一步提升。
九興股息率具吸引力
另外，集團於中期業績公布加大投資者回報計劃，除了維持目前70%派息比率，同時將於未來3年通過回購及特別股息回饋股東，高息率政策為股價帶來支持。隨着營運狀況穩步改善，客戶加單及客戶結構提升，九興估值有望獲重估，股價向上阻力位15.5元。
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