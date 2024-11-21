專家點評：內地股市仍可看高一線

上月中曾建議不妨趁低吸納中港股市，奈何內地政策細節未能滿足市場期望，令目前恒生指數及國企指數較建議當日收市價低約3%。雖然港股表現暫時未符預期，但基於政策「組合拳」可應對內地經濟放緩風險，並假設內地政府隨後將推出3萬億元（人民幣‧下同）的支持消費計劃，以及預計市場分析師將在業績期中上調中國股票明年每股盈利預測，仍對內地股市看法積極，恒指及滬深300指數明年中分別上試26,000點及4,600點的預測不變。

雖然內地分3年增加6萬億元的地方債置換方案，不太可能對經濟增長產生重大影響，但卻可降低地方政府信用風險。後續政策方面，預計明年內地財政赤字佔國內生產總值（GDP）比例在3.8%以上，代表財政政策仍有擴張空間，亦預期推出3萬億元的支持消費計劃，以及發行特別國債作銀行資本重組。

內地或在明年推出大規模刺激措施，但環球對內地股市的投資情緒仍低，不但MSCI中國指數大多數行業的盈利預測持續被下調，歐洲等主要成熟市場中與中國相關的股票，其每股盈利下調幅度亦比同行大。若內地政府落實其政策，將有利市場情緒轉向而推升股市。

首選互聯網及消費行業 在內地政府的刺激措施支持下，企業明年每股盈利增長預測或在今年第四季或明年第一季度業績期出現轉捩點，因行業分析師在刺激政策預期下調高宏觀假設。根據11月的明年每股盈利增長預測市場數據，以資訊科技行業（即互聯網）每股盈測按年升15.8%及消費品行業（非必需消費品每股盈測按年升14.3%，必需消費品每股盈測按年升11.8%）增幅最吸引，支持超配互聯網及消費品行業的看法。

股市走勢方面，A股或可跑贏H股，因前者較直接受惠內地政府的刺激措施，以及面對美國政策的波動性較小。中港股市估值便宜，料當內地政府宣布更多市場期待已久的財政刺激措施細節，將增強投資者對內地股市的信心。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪