東涌東站今截收意向 會地率先表態參與

項目位於興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站對面，該站預計於2029年竣工，項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共交通交匯處配套。第一期位於整個項目的東南部分，是次拆細後住宅樓面約32.29萬方呎，預計提供約600伙。

料30家發展商提交 今次發展規模雖較去年首度推出時縮減近一半，惟隨着市況下滑，項目估值已有明顯折讓。綜合市場估算，項目估值約3.9億至約8億元，每方呎樓面地價低至僅約1,000元，較去年推出時每方呎估值約2,000元，大幅削減一半。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，物業發展招收意向書時，一般都有約30家發展商參與，以審視標書文件作參考。不過，目前大多發展商以去庫存為首要目標，吸納新土儲的意欲較低，相信到項目正式招標時，反應不會太踴躍。