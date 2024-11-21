紀惠放力寶中心全層 嗌2.77億 每呎2.28萬

近期商用物業買賣交投趨旺，投資者趁勢計劃出貨。紀惠集團再有核心區全層商廈放盤，剛透過代理行以約2.77億元放售金鐘力寶中心極高層全層，平均呎價約2.28萬元。

代理放售上述甲級商廈的中原（工商舖），其董事總經理潘志明表示，上述放售物業為該商廈的2座39樓全層，面積約12,158方呎。該樓層其中兩個單位獲貿易公司和律師事務所承租，另外一個單位交吉。翻查資料，紀惠集團於2007年4月以呎價約10,800元購入作長線收租，涉額逾1.31億元。

中環甲廈空置率跌穿12% 仲量聯行昨發表的《香港地產市場觀察》報告指出，10月整體甲級寫字樓市場空置率按月下降約0.1個百分點至約13.3%，而5大商業區空置俱回落，其中，中環按月跌約0.4個百分點至約11.8%。

上月整體租賃市場有所改善，錄得約18.37萬方呎淨吸納量；不過，上月整體市場租金仍按月下跌約0.8%至約47.8元，已連挫30個月。中環租金進一步下跌約0.8%，灣仔/銅鑼灣及港島東租金，分別下挫約0.5%和約1.1%。