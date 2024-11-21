二手呎價頻穿萬關

城市花園三房795萬沽 Milano蝕逾兩百萬 本地二手樓價仍未見底，近期私樓成交呎價普遍跌至萬元或以下有交易，港島住宅更連環跌穿關口位。北角大型屋苑城市花園套三房單位，僅以每方呎價約9,851元轉手，料屬該盤近10年低位。元朗錦田北半新盤PARK YOHO Milano兩房戶，呎價約一萬元轉手，原業主持貨約6年帳面勁蝕超過「兩球」。

市場消息透露，上述為城市花園2座低層單位，實用面積約807方呎，市場曾叫價880萬元放售，再減價85萬元，以795萬元成交。資料顯示，同類型低層單位今年初曾以868萬元售出，樓價再跌約8.4%。

半山住宅呎價都失守萬元關口。消息稱，西半山威勝大廈中層單位，實用面積約776方呎，市傳減價至760萬元沽出，呎價僅約9,794元，料屬逾10年低位，原業主持貨約12年，帳面貶值約38.2%。

新界二手市場損手個案繼續湧現。美聯王偉健指，PARK YOHO Milano的31A座頂層戶，實用面積約545方呎，兩房間隔，減價後獲區內家庭客以548.8萬元承接，呎價約10,070元。原業主於2018年以754萬元購入，約6年帳面貶值約27.2%。

新屯門中心每呎$7930易手 同屬元朗二手樓的原築呎價更低，消息透露，該盤1座中低層C室三房戶，實用面積約651方呎，成交價580萬元，呎價約8,909元，較原業主2018年購入價，帳面跌價205萬元或約26.1%。

屯門屋苑成交呎價不足八千元。祥益黃慶德表示，新屯門中心5座低層F室，實用面積約455方呎，兩房設計，區內客以360.8萬元即睇即買，呎價約7,930元，原業主於2019年以約490萬元購入，帳面虧蝕約129.2萬元。

利奧坊‧凱岸納米盤輸41% 此外，市區納米單位近年樓價跌勢最顯著。消息指，旺角利奧坊‧凱岸1座中層L室，實用面積約194方呎，成交價330萬元，呎價約17,010元，原業主持貨逾6年，單位帳面貶值約41.3%。

不過，市場仍錄零星短炒獲利個案。中原黎宗文稱，大圍金獅花園1期A座中層4室兩房戶，議價後以300萬元沽，呎價約11,111元，原業主持貨約3個月，單位帳面升約9.9%。

二手市場低價成交個案