簡訊一覽
●德昌電機(00179)截至今年9月底止半年營業額18.54億美元，按年跌4.27%；純利按年增7.87%至1.29億美元，每股盈利13.92美仙；中期息每股派17港仙。期內毛利率按年升1.4個百分點至23.6%。
●廸生創建(00113)發盈警，預計至今年9月底止半年純利將按年跌約40%。公司稱，儘管投資部所得溢利有所增加，這跌幅幾乎完全是由於香港銷售額及溢利下降所致。
●創業集團(02221)截至今年9月底止半年虧損1,485.6萬元，較去年同期蝕644.3萬元有所擴大，不派息。
●元亨燃氣(00332)預計截至今年9月底止半年蝕約1.17億元（人民幣‧下同），較去年同期賺約2,600萬元轉盈為虧。
●中通快遞(02057)今年第三季純利23.96億元（人民幣‧下同），按年增2.18%；收入106.75億元，按年增17.6%；毛利率由去年同期的29.8%改善至31.2%。集團下調全年業務量目標，預料全年包裹量介乎337億至339億件之間，按年增11.6至12.3%。
●中國電信(00728)10月流動通訊用戶4.23億戶，當月淨增76萬戶，今年以來累計淨增1,566萬戶；其中5G套餐用戶數3.47億戶，當月淨增247萬戶，今年以來累計淨增2,887萬戶。固網寛頻用戶1.96億戶，當月淨增36萬戶；固網電話用戶9,761萬戶，當月淨減39萬戶。
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