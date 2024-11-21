英10月通脹超預期 減息降溫鎊匯仍軟

受能源價格上升影響，英國通脹再向上行。英國國家統計局（ONS）公布，10月消費物價指數（CPI）按年升幅為2.3%，相較9月的1.7%明顯反彈，也稍高於市場預期的2.2%。由於通脹率再度高於英倫銀行目標2%，令今年內再減息的預期降溫。

核心CPI升3.3% 天然氣和電力價格上漲其實在預期之內，因政府在10月放寬這些價格的上限。撇除能源、食品、酒精、煙草價格影響後的核心CPI增幅由9月的3.2%，進一步升至10月的3.3%。服務業CPI亦較9月高0.1個百分點，升至10月的5%。ONS指，原油價格下跌抵銷部分家用能源價格上升的影響，也降低製造業的運輸和原材料成本。10月英國生產物價指數（PPI）輸入指數按年跌2.3%，較9月的跌1.9%再向下。

英格蘭和威爾斯特許會計師協會經濟主任Suren Thiru預計通脹會繼續於2025年好一段時間維持在2%以上。除了因為能源價格上升，也因全球貿易摩擦，以及剛於上月底政府發表的財政預算，都會令通脹升溫。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，服務業通脹率仍較目標通脹率高，央行需密切關注。至於減息則需要循序漸進，原因是預算案中提出調高僱主繳納的社保繳費，將令僱傭成本增加，有機會導致物價上漲等。

雖然通脹回升並且英國利率可能要停留在4.75厘一段頗長的時間，但英鎊兌美元匯價昨日在1.2681附近反覆偏軟。英鎊兌港元則曾報9.8657。