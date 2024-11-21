瑞銀財管看好明年美股 標指上望六千六

自特朗普重新當選美國總統以來，美匯指數及國債孳息率居高不下，原因在於市場預期潛在的貿易戰以及更大的財政開支可能會推高通脹。堪薩斯城聯儲銀行行長施密德表示，減息步伐的快慢以及最終利率水平仍有待觀察，但就指巨額的財赤並不會引發通脹。瑞銀財富管理則指出，股市能夠承受國債孳息率高企，對明年股市展望樂觀，料明年底標指將升至6,600點。

美債息見4.43厘 道指低開 傳統而言，當債券孳息率上升時，為投資者提供具吸引力的股票替代品，可以用債券穩健地賺取較高的利息回報，變相令股票吸引力下降。然而，瑞銀認為最近國債孳息上升「很大程度上是由經濟增長強勁的預期推動」，而經濟強勁一般亦意味着企業盈利向好，可以繼續支撐股市。

瑞銀也認為最近美債孳息率的上升速度太快，認為會有所回落。10年期美債孳息率周三曾高見4.431厘。美股3大指數周三早段受壓，道指曾跌80點，報43,188點；標指跌29點，報5,887點；納指跌134點，報18,852點。

高通料2029新增收入1716億 企業消息方面，無廠半導體公司高通（Qualcomm）近年積極拓展手機晶片以外的業務，行政總裁阿蒙（Cristiano Amon）表示，預期到2029年，公司的全年收入將額外增加220億美元（約1,716億港元），其中有40億美元來自個人電腦（PC）晶片、40億美元來自工業晶片。

阿蒙的策略是多元化發展，試圖把高通的晶片帶到諸如PC、汽車、虛擬實境（VR）裝置等各大領域。而事實上，高通已經與微軟合作，推出基於arm架構的電腦中央處理器（CPU）晶片，並用在微軟旗下的Surface系列產品。如果高通的發展方向未有改變，那麼最終自然會和電腦CPU領域的兩大寡頭──英特爾（Intel）及超微半導體（AMD）正面交鋒。高通股價於周三早段曾跌5.77%。