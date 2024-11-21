軒尼詩干邑入樽擬遷華

美國候任總統特朗普尚未上任，惟其執政主張已提前影響市場。美國策略顧問公司貝恩資本（Bain）的調查發現，早在美國總統大選前大型跨國企業已加快將生產及業務撤離中國；而當特朗普勝選後，全球貿易戰即將升級，企業都在加緊提前儲備中國貨，而為了應對中國的反制措施，從事中國市場的海外廠商亦擬將工序遷往內地，其中一家正是法國白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）！

外媒引述Bain調查顯示，有69%跨國企業正將生產業務從中國轉移，比2022年的55%高出14個百分點，遷往地點中，39%到印度，16%到美加，11%到東南亞，西歐佔10%。

法廠房半數工人罷工 由於中國對歐盟白蘭地採取反傾銷措施，法國LVMH旗下軒尼詩表示，正研究將干邑（Cognac）入樽工序遷移至中國，消息引發該企法國工廠半數約500名工人於周二罷工，因為憂慮有關舉措會衝擊當地就業市場。

報道指，中國是軒尼詩第二大出口市場，去年出口額17億美元。該企稱，中國實施反傾銷措施後，公司正考慮所有方案，包括將干邑運往中國入樽，不過強調會根據試驗結果才會作出最終決定。

法國總工會（CGT）指，軒尼詩的計劃如同向工人潑冷水，若其他酒商「跟風」，將為法國就業市場帶來巨大衝擊；又稱用貨櫃運送干邑至中國裝瓶固然可以讓公司規避關稅，但對工人來說將是一場「災難」。