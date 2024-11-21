遊日旅客上月增31%破頂 港人第六多

日圓走貶，吸引更多海外旅客訪日。日本政府觀光局（JNTO）公布的初步數據顯示，今年10月有331.2萬名旅客訪日，創單月新高，按年增長31.6%；今年首10個月訪日旅客已達3,019.3萬人，按年升51.8%，為1964年有統計以來新高。據統計，10月香港以19.88萬人訪日排名第六，按年增10.9%，首10月有217萬港人遊日，按年升30.5%。單計10月，來自南韓、內地及台灣的訪日旅客分別以73.2萬、58.3萬及47.9萬人次位列首3位。

股匯齊跌 Sukiya再度加價 近日俄烏戰事有升級迹象，美匯指數周三曾高見106.71。圓匯繼續積弱，日圓兌每美元昨日低見155.85，折合每百日圓兌港元失守5算，觸及4.99。日本股市同樣反覆向下，日經平均指數昨日收報38,352點，跌62點或0.16%；東證指數（TOPIX）跌11點或0.43%，收報2,698點。

不過，日本民眾更關心的，可能是物價升勢。近年有落戶香港的牛丼連鎖快餐店Sukiya宣布年內第二度加價，加幅最多6.41%，原因是米價上升。

其他企業消息方面，持有日本7-Eleven品牌的Seven & i，其創始家族伊藤家族有指擬籌逾8萬億日圓，以於截至明年3月底前完成將公司私有化。Seven & i昨收漲6.52%，報2,597日圓。

日出口升3.1% 對華續陷逆差 另受惠晶片製造設備及醫藥品需求回升，日本出口增長出乎預期地強勁。日本上月出口按年增加3.1%，扭轉連跌4個月情況，且好過市場預期的升1%；期內進口也升0.4%，結束兩個月跌勢，貿易逆差則由7,028億日圓收窄至4,612億日圓。

按地區劃分，日本對中國出口金額按年升1.5%至1.67萬億日圓，其中用於製造積體電路等的半導體製造設備出口額大幅增加33.4%；進口金額則多5.6%至2.45萬億日圓，對中國貿易逆差額為7,810億日圓，是連續第43個月陷入逆差。

另邊廂，上月日本對美國的出口連續3個月萎縮，金額按年再跌6.2%至1.8萬億日圓，主因汽車出貨疲弱所致，進口額也微跌0.7%至一萬億日圓，對美國順差額按年收窄12.2%至7,992億日圓。