報復性關稅或損亞洲

IMF：向美反擊無好結果 威脅經濟前景 美國候任總統特朗普還未上場，但其大幅提高關稅主張的陰霾籠罩全球市場。如以外交對等原則，未來受美國關稅影響的國家好大機會以同樣幅度的關稅作反擊。不過，國際貨幣基金組織（IMF）勸言報復不會有好結果，其亞太地區主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan） 直言：「以牙還牙的報復性關稅會威脅到亞洲整個地區的增長前景，可能導致供應鏈變得更長、效率更低。」

IMF最新預測指出，亞洲經濟增長勢頭大好，2024年和2025年實質經濟（Real GDP）增長將分別達4.6%和4.4%；比今、明兩年全球各增長3.2%還要高。不過，關稅會阻礙全球貿易，抑制出口國的經濟增長，並可能推升美國的通脹，造成美國聯儲局在全球經濟增長前景疲弱之際，再度收緊貨幣政策。

削南韓今明年GDP預測 他進一步解釋：「亞洲正經歷一個重要轉型期，帶來了更大的不確定性，其中包括主要貿易夥伴間貿易緊張局勢升級的重大風險。」並且，已開發經濟體的貨幣政策不確定性等因素，都會影響亞洲的貨幣政策決策、全球資本流動、匯率及其他金融市場帶來影響。

特朗普在競選時曾揚言，對中國商品徵收60%關稅以及對所有其他進口商品至少徵收10%的稅。今年10月，歐盟也對中國生產的電動車提高45.3%的關稅，當時中國表示會予以反擊。不過，目前中國正與歐盟談判希望其撤銷關稅，當中歐盟最大經濟體德國的立場相當關鍵。

值得注意的是，亞洲多國通脹正在放緩，斯里尼瓦桑認為，這有助亞洲國家經濟增長展望保持堅實。惟他提醒，非銀行體系金融機構所扮演的角色日益吃重，這些機構監管程度較少，一旦有負面衝擊，影響力可能會被放大。

關於個別亞洲經濟體，IMF昨日下調了高度依賴出口的南韓經濟前景，由10月時原預計今明兩年經濟增長2.5%和2.2%，最新下調至2.2%和2%。

該組織駐南韓代表團團長Rahul Anand解釋，南韓面臨的風險包括貿易夥伴之間的經濟放緩、地緣經濟緊張局勢，以及中東衝突導致的大宗商品價格上漲，惟目前去評論特朗普上場對南韓影響則為時尚早。

澳洲就業放緩 稅收看跌 上月IMF預測中國今、明兩年經濟增長4.8%和4.5%，預測澳洲同期增長為1.2%和2.1%。澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）表示，隨着主要貿易夥伴中國經濟降溫及當地就業市場放緩，政府財政前景將更具挑戰，稅收收入增長將少於往年。

經濟不明朗，但樓價則持續高企。澳新銀行（ANZ）與房地產研究機構CoreLogic共同發布的住宅負擔能力報告指出，隨着樓價上升，澳洲住宅中位價格與家庭收入之比已達到8倍，遠高於過去20年平均的6.7倍，並回到2022年初的紀錄高位。在經濟及供樓負擔能力轉壞的消息下，澳洲股市終止4連升，ASX200指數昨跌0.57%，收報8,326點。