恒生李樺倫：首推「Come to You」服務模式

升級智能櫃位 可處理分行六成交易 銀行服務近年積極求變，以貼合市場日益增加的理財需要。恒生銀行趁着香港總行翻新裝修，本月乘勢推出未來銀行2.0服務概念，該行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，透過嶄新的「Come to You」服務模式，配合智能櫃位，可讓客戶安坐於銀行大堂以待職員為其提供理財服務，減少輪候時間。

李樺倫解釋，該行的「Come to You」服務模式為香港銀行首推，客戶抵達銀行大堂後，接待處職員會為其提供二維碼（QR Code），顯示智能櫃位區、傳統櫃位區或個人化理財服務區的電子票號。客戶在智能櫃位區選定座位後，掃描座位上的QR Code，分行職員便可透過實時定位技術，走到客戶面前協助其處理銀行事務。

首3季新富裕客戶量倍升 她透露，該行預視客戶未來需要，去年推出未來銀行服務概念，並首創智能櫃位，深受客戶歡迎，今年首3季新吸納富裕客戶的數目增長達一倍。

李樺倫續稱，智能櫃位現時已可處理高達60%的一般銀行服務，包括現金紙幣存款、外匯兌換、開立定期存款轉帳及其他銀行帳戶事宜，客戶平均等候智能櫃位的時間亦縮減至少於10分鐘。

總行新系統可降兩成耗能 恒生總行自今年5月起開展翻新工程，隨着一樓銀行大堂及3樓優越理財中心竣工，李樺倫指新設施將可持續的理念和元素融入營運，包括使用自然採光及新式空調系統以提升能源效益，相比傳統設計可以降低約20%耗能。她更預告香港總行的整個翻新工程預計將明年第二季竣工，當中包括嶄新的跨境財富管理中心。

李樺倫（左二）及個人銀行業務分銷主管麥中和（左一）在換上新裝的香港總行，攜手介紹全港銀行首推的「Come to You」服務模式，展現未來銀行2.0服務概念。 恒生指，該行的智能櫃位現時已可處理高達六成的一般銀行服務。