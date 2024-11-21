快手上季經調整多賺24%
社交短片平台快手(01024)公布，今年第三季盈利32.68億元（人民幣‧下同），按年增長49.83%，每股盈利0.76元；經調整利潤淨額39.48億元，按年增長24.42%。該公司坦言，第三季面對宏觀環境挑戰，但用戶規模擴大，增加收入和利潤。
季內，收入按年增長11.38%至311.31億元。其中，主營業務網上營銷服務收入176.34億元，按年增長20.04%；直播收入93.38億元，按年跌3.92%；電商及其他服務收入按年升17.51%至41.59億元，電商業務商品交易總額（GMV）按年增長15.13%至3,342億元。
上季快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達4.07億及7.14億，分別按年增長5.4%和4.29%；日活躍用戶日均使用時長132.2分鐘，用戶總使用時長按年增長7.3%，日均直播及短視頻播放次數近1,100億。
阿里影業半年盈利跌27%
此外，阿里影業(01060)截至今年9月底止半年賺3.36億元，按年跌27.42%，不派息。期內收入30.5億元，按年升16.64%；經調整除息、稅及攤銷前利潤（EBITA）為6.42億元，按年升39.23%。
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