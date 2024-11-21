蔚來料本季交付量增49% 全年難達標
內地「造車新勢力」之一的蔚來(09866)公布，今年第三季收入186.73億元（人民幣‧下同），按年跌2.06%，按季升7.03%。公司指引第四季汽車交付量將介乎7.2萬至7.5萬輛，按年增長約43.9至49.9%；收入總額將介乎196.76億至203.83億元，按年增長約15至19.2%。
今年首3季該企累計汽車交付量約14.92萬輛，計及第四季的公司指引，顯見全年23萬輛的銷售目標將面臨壓力。
期內，公司虧損按年擴大11.08%至51.41億元；經調整淨虧損44.12億元，按年擴大11.6%，按季則收窄2.7%；毛利率10.7%，按年及按季分別升2.7個百分點及一個百分點；汽車毛利率13.1%，按年及按季分別升2.1個百分點及0.9個百分點。
另小鵬汽車(09868)已公布季績，投行摩根士丹利認為，該企上季銷量及毛利率持續改善，今季交付量指引強勁，明年展望具建設性；又引述其管理層指汽車毛利率及營運槓桿進一步提升，明年料可扭虧，故維持其「增持」評級及17美元目標價不變。
小米下月發布全場景自駕
此外，深圳市政府近日表示，比亞迪股份(01211)將繼續加大在深圳投資，與深汕特別合作區簽約，建設深汕比亞迪汽車工業園4期，料3、4期項目建成滿產後，深汕比亞迪汽車工業園年產值逾2,000億元。
小米集團(01810)董事長雷軍則稱，目前人工智能（AI）技術已廣泛應用在小米各個業務板塊，其中小米汽車繼上月發布全國都能開的城市導航，端到端全場景自動駕駛將在下月底正式發布，可做到車位到車位，上車就可以啟動。
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