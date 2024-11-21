蔚來料本季交付量增49% 全年難達標

今年首3季該企累計汽車交付量約14.92萬輛，計及第四季的公司指引，顯見全年23萬輛的銷售目標將面臨壓力。

期內，公司虧損按年擴大11.08%至51.41億元；經調整淨虧損44.12億元，按年擴大11.6%，按季則收窄2.7%；毛利率10.7%，按年及按季分別升2.7個百分點及一個百分點；汽車毛利率13.1%，按年及按季分別升2.1個百分點及0.9個百分點。