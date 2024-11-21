內地ETF降費A股揚 高盛唱好

雖然11月份內地貸款市場報價利率（LPR）如市場預期不變，一年及5年期分別企穩3.1厘及3.6厘，但多家公募基金紛紛下調寬基股票交易所買賣基金（ETF）的管理費率及託管費率，帶動滬深3大指數連升兩個交易日，昨日兩市主板成交額逾1.61萬億元（人民幣‧下同），按日回升3.6%。

華泰柏瑞、華夏基金、南方基金等基金管理人官網顯示，將調降主要追蹤滬深300指數等核心指數的寬基股票ETF費率。據報，今批降費的股票ETF總資產涉資逾1.3萬億元，業界測算每年可為投資者降低持有成本約50億元，更為中長期資金通過股票ETF入市創造有利條件。

A股昨由跌轉升，深成指及深圳創業板指數曾漲逾1%。高盛的明年展望報告繼續看好A股，估計MSCI中國指數和滬深300指數將分別升15%和13%，主要是考慮到約7至10%的每股盈利增長、適度的潛在估值上升及投資者普遍較低的倉位，並預期明年A股公司回購總量可能按年翻倍，中國上市公司股息及回購總額甚至超過3萬億元，故建議增持A股和H股，尤其偏好A股。

人行在港發行450億央票 不過，人民幣貶值壓力未消，昨日官方開出的人民幣中間價報7.1935兌每美元，按日跌24點子；人民幣在岸價下午4時半收報7.2422，略跌23點子；離岸人民幣低見7.2521，即每百港元兌93.16元人民幣。

人民幣資產對境外投資者保持吸引力，中國人民銀行在港成功發行450億元的央行票據。當中，3個月央票超額認購0.77倍，中標利率3.2厘；一年期央票中標利率2.6厘，超額認購近1.15倍。另中國財政部續發行5年期國債，規模480億元，發行利率1.6575厘。