深推保租房 樓價恐續降

首設7項目涉2705套 市值六折出租 為着力緩解新市民等群體房屋問題，深圳市住房保障署昨日一口氣啟動7個保障性租賃住房項目的配租工作，共有2,705套保租房，更首次面向符合條件的居民個人配租，有別此前以重點企業為特定對象，並由周三起接受網上申請。據內媒分析指，租金相當於市場價格的六折。難怪在岸信用評級公司惠譽博華預料，短期新樓價格調整壓力仍較大。

去年深圳的住房保障體系正式改以公租房、保租房、共有產權住房3種為主。無論是保障對象、房屋戶型及租售價標準均不一樣，公租房及共有產權住房若以坊間解讀，就類似香港的公屋及居屋；而保租房主要面向符合條件的新市民、青年人、各類人才等群體供應，保租房又分為政府組織配租及社會主體出租兩類。

此次配租的房源分布在深圳市光明區、坪山區及大鵬新區，7個項目之中，以大鵬新區國際生物谷壩光核心啟動區人才公寓計劃涉及的688套最多，整體房型大多為兩房、三房，不安排現場睇樓。市場關注的租金標準，亦以上述人才公寓項目為最低，月均每方米13.8元（人民幣‧下同），其他6個項目月均每方米介乎21至25.8元，另需繳付每月的物業管理費，租金之低引來內地網民廣泛熱議。

料內房銷售明年末季回升 申請人需透過深圳市住房及建設局官方網站提交申請，截止日期為下周五下午6時。與以往公租房不同的是，今次申請結束後，深圳市住房保障署將根據申請情況，透過公證搖號方式決定選房順序。屆時公證處對申請家庭透過搖號方式分別確定兩房和三房戶型隊列的順序號，結果在深圳住建局官網發布。

不過，惠譽博華對明年房地產開發行業展望為「低景氣穩定」，並預計短期二手樓價格下行趨勢仍將延續，因考慮到二手樓掛牌量仍處高位，買家議價能力較強。基於二手樓價直接影響新盤價格預期，並將分流部分新樓的需求，故認為銷售面積或將先於樓價止跌企穩。

報告指，「止跌企穩」確立房地產行業發展的近期目標，未來政策落地過程中將更注重實際效力，允許專項債收購土地儲備與存量商品房的政策，是助力樓市消化庫存、止跌企穩的重要舉措，還需持之以恒才能達標。中性情景下，預計今年房企開發行業銷售面積降幅將收窄至約13%，明年第四季開始企穩回升，全年跌幅進一步收窄至5%以內。