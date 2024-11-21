「特」式加持 比特幣首升穿9.4萬關

資金繼續瘋炒「特朗普交易」，當中比特幣價格更是屢創新高。交易平台CryptoCompare數據顯示，周三比特幣曾升抵94,002美元一枚的史上高位，日內升幅為2%。

分析指，美國候任總統特朗普旗下社交媒體公司DJT，正擬收購加密貨幣交易公司Bakkt，乃推高比特幣價格的重要推手，皆因行動或代表特朗普兌現選前承諾，支持數碼資產和放寬相關監管制度。

加密幣律師傳SEC主席人選 另一交易平台Coindesk則引述消息指，特朗普的過渡團隊正考慮下一任美國證交會（SEC）主席人選，當中包括律師事務所BakerHostetler的合夥人兼區塊鏈業務聯合負責人Teresa Goody Guillén。報道又稱，Teresa對法律及SEC的工作方式有清晰理解，加密貨幣公司私下均支持由她來領導監管機構，期望美國證券業能夠出現一個能改變業界生態的改革者。

所謂「一朝天子一朝臣」，近日有傳現任SEC主席亨斯勒將在感恩節（即11月28日）後宣布辭職，大概離職日期會是在特朗普就職典禮之前。

至於今年初美國放行比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）上市，全球最大資產管理貝萊德（BlackRock）旗下的比特幣ETF──IBIT最新規模過去7天增長38%，資產規模達420億美元以上，被認為是有史以來規模增長最快的ETF。

港概念股揚 美圖飆一成 此外，全球持有比特幣最多的企業微策略（MicroStrategy），近期同樣成為幣圈大贏家。統計指，計及微策略早前的可轉換債而增發股份，公司最新市值已經突破1,000億美元。董事長兼控股股東Michael Saylor繼續強調，微策略的做法是擁抱波動，擁抱一種跑贏標普的資產。