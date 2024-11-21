MPF轉倉 上月15.9億淨流入股票基金

10月MPF資金流變化

強積金（MPF）顧問公司GUM發布的MPF市場分析報告指出，截至今年10月底，MPF市場總資產下跌2.6%，至1.29萬億元。MPF成員月內資產偏好出現轉向，股票基金的基金由8至9月錄淨轉出，轉為10月錄淨轉入15.9億元；固定收益基金的基金從8至9月錄淨轉入，轉為10月錄淨轉出6.8億元。

憧憬救市 泊入大中華 GUM表示，10月市場憧憬內地救市方案規模，於11月內地舉行重要會議前提早部署。同月美國股債市場受美國大選事件影響，特朗普主張減企業稅及放寬營商環境（Deregulation），市場樂見這些對公司營運有利的政策，惟其主張增加進口美國商品關稅及驅逐非法移民等政策，會造成短期勞動力短缺，市場擔心這些因素令通脹在未來有所回升，亦在10年期美債孳息率上升中反映。

10月MPF資金淨轉出最多的資產類別首位為「香港股票基金（追蹤指數）」，而股票成分較高的「混合資產基金（80至100%股票）」和「混合資產基金（60至80%股票）」分別是年初以來淨轉出第一及第三的基金類別。至於10月基金淨轉入最多的資產類別首兩位分別為「美國股票基金」及「大中華股票基金」，分別有18.58億元和13.12億元淨轉入，後者為今年首次單月錄得淨轉入。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，MPF成員於10月避險情緒逐漸減退，資金再次流入股票基金。除美股基金受追捧外，市場普遍預期中央政府將推出新的刺激政策，因此成員更願意投資於中國股票成分較重，以及更直接受惠於國策的大中華股票基金。