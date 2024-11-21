恒指3日累漲278點 北水5天掃貨416億
港股反覆靠穩，恒生指數昨日收升41點或0.21%，連升第3日，累漲278點或1.43%。不過，全日成交按日再少5.99%，至1,147.17億元，連續第6個交易日縮水，續是兩周最少，但無礙南下「北水」繼續掃貨，單日淨買入55.71億元，5日累買416.73億元。
小米兩連跌 阿里偏軟
恒指昨低開40點，報19,623點，大市好淡拉鋸，早段曾跌87點，其後轉升最多89點，高見19,752點，收市報19,705點，高低波幅只得177點。國企指數漲8點或0.12%，報7,090點；科技指數揚18點或0.41%，報4,413點，4日連升97點或2.19%。
阿里巴巴發行總值26.5億美元及170億元人民幣的優先無擔保票據。當中美元票據分10億美元、11.5億美元及5億美元3批，最長年期至2054年，利率最高為5.625厘，預計本月26日完成交割。人民幣票據則分4批，最長年期至2044年，利率最高為3.5厘，預計本月28日完成交割。
周一停牌的海昌海洋公園(02255)昨公布，日前收到內銀催收還款，涉子企未還到期債務本息合共6,380萬元人民幣；又披露已於近日就潛在融資事項與產業基金訂立無法律約束力示意性條款清單，約定該基金擬認購公司發行的可轉換債券一億美元，潛在融資事項（如該基金選擇全部轉股）預期將導致該基金可能成為公司主要股東。海昌今日復牌。
證監點名 SPROCOMM插87%
值得留意的是，遭香港證監會點名指股權高度集中的SPROCOMM INTEL(01401)，昨日「見光死」，甫開市即插14.92%，其後最多急瀉91.41%，低見1.07元；收市報1.5元，跌87.96%，成交1.13億元。
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