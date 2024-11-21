恒指3日累漲278點 北水5天掃貨416億

港股反覆靠穩，恒生指數昨日收升41點或0.21%，連升第3日，累漲278點或1.43%。不過，全日成交按日再少5.99%，至1,147.17億元，連續第6個交易日縮水，續是兩周最少，但無礙南下「北水」繼續掃貨，單日淨買入55.71億元，5日累買416.73億元。

小米兩連跌 阿里偏軟 恒指昨低開40點，報19,623點，大市好淡拉鋸，早段曾跌87點，其後轉升最多89點，高見19,752點，收市報19,705點，高低波幅只得177點。國企指數漲8點或0.12%，報7,090點；科技指數揚18點或0.41%，報4,413點，4日連升97點或2.19%。

阿里巴巴發行總值26.5億美元及170億元人民幣的優先無擔保票據。當中美元票據分10億美元、11.5億美元及5億美元3批，最長年期至2054年，利率最高為5.625厘，預計本月26日完成交割。人民幣票據則分4批，最長年期至2044年，利率最高為3.5厘，預計本月28日完成交割。

恒指年內表現