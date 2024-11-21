李小加：港股應設基礎生命指標

李小加

他稱，中美關係有如兩艘船，香港作為橋樑，必然經常有搖晃，相信美國總統當選人特朗普上任後，會對中港帶來「二次浪潮」影響。惟他認為，資本沒有國界和文化民族之分，是受恐懼和貪婪所驅動，中東等新興市場的錢、與歐美資金是各有其產業發展需求和風險偏好，香港要爭取海外資金在市場上有最基本的配置。

證監：創新科技機遇大 李又指出，「滬港通」、「深港通」發展目前只走了一半，另一半是新股市場，這要待內地資本市場能承受到相關新發展；中國是各大資源國和能源國的需求和消費方，如果南下資金能參與新股交易，可望吸引資源國和能源國的企業來港上市。

證監會行政總裁梁鳳儀出席另一論壇亦稱，市場充滿不確定性和波動，要好像3項鐵人賽的運動員一樣思考和訓練，提高敏捷性、韌性，以應對時代的變化。她指出，投資環境的變化，包括創新科技將金融業帶入無限可能的藍海，演算法交易、機械學習及人工智能（AI）語言模型的結合，正重塑前台、中台和後勤辦公室功能，包括銷售、研究、客戶溝通和合規等。另同場金管局總裁余偉文稱，下一屆金融峰會已定在明年11月3日至5日舉行。

財經事務及庫務局官員謂，人民幣計價證券成交額在前期於整體市場的佔比不屬顯著，並非預料之外，會繼續透過宣傳活動推廣雙櫃台模式，逐步擴大交易規模，並聯同監管機構和港交所繼續在推動離岸人民幣業務和豐富產品生態圈的各個層面多下工夫。