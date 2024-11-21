資管龍頭連環唱好股債

道富：減息利美企盈利 阿波羅料15萬億買債 全球主要經濟體已步入減息周期，通脹逐漸回落、經濟增長則仍然穩健，「軟着陸」似乎已成為基本情景，大型資產管理公司普遍看好資本市場前景。道富環球投資管理總裁兼首席執行官洪亦心表示，各大主要央行步入減息周期，中國又推出刺激經濟措施，相信可支持環球經濟增長，故對環球股市表現樂觀，尤其偏好美股。她亦看好中線美元回軟，將會利好新興市場資產。另邊廂，阿波羅全球管理首席經濟學家Torsten Slok則估計，由於減息導致利率下降，將會有兩萬億美元（約15.6萬億港元）現金湧入債市。

洪亦心在港出席國際金融領袖投資峰會時表示，美國企業盈利增長趨勢有望延續，特別是候任美國總統特朗普計劃推出關稅、降低監管要求等，有利提振當地需求。她認為，目前勞動市場保持整體均衡，通脹預期沒有大幅改變，預計聯儲局12月會減息一次，明年再減息3次，使聯邦基金利率上限降至3.75厘。

景順估升浪蔓延中小股 景順集團總裁兼首席執行官Andrew Schlossberg同意，相信目前環境利好風險資產，特別是環球股票，而且看到股票升勢逐步擴散至中小企。

出席同一場合的瑞士百達集團管理合夥人雷樂仁則指出，客戶仍持續將資金配置於中國、美國及東南亞市場。不過，他相對看淡歐洲表現，認為當地經濟低於潛在增長水平，明年經濟增長料只有2%，加上消費呆滯，故除非看到環球經濟明顯反彈，否則不會對歐洲資產前景過於樂觀。

EQT：投資亞洲私募良機 支持全球股債前景的另一大助力，正正是來自市場資金的重新調倉。雷樂仁提到，客戶資金在美國總統大選後開始重新配置，因為短期利率下降，持有現金的成本上升。大型基金公司阿波羅全球管理最新的報告亦指出，隨着美國繼續減息，目前停泊在貨幣市場基金的現金中，料將會有兩萬億美元流向其他更高息的資產。

所謂貨幣市場基金，其本質乃是銀行存款，當投資者認購這類基金後，基金經理會把資金用作存款、金融機構的短期拆借、投資於短期國債等。由於具有極高的流動性，所以金融界一般把貨幣市場基金與現金畫上等號。阿波羅指出，由於現金存款利率持續下降，資金不斷流入美元貨幣基金的情況將會逆轉，其中一種可能是流向包括私募信貸在內的債券市場。

EQT亞洲主席Jean Eric Salata指出，亞洲經濟增長將高於成熟市場，勢令私募投資潛在回報提升，而區內股市回升，為日後退出製造合適環境，現時是增加亞洲私募投資的好時機。高瓴投資創始人兼董事長張磊稱，即使現時中國經濟並非在最佳情況，但按多年經驗，成功的創新例子都在艱難時機推出，相信現時參與中國私募投資，未來20年可獲得豐厚回報。

橋水高管為妻買港豪宅 同樣受到外資大戶青睞的，還有香港的地產市場。對沖基金公司橋水聯席首席投資官Bob Prince承認，最近在香港買入加多利山豪宅。他笑稱，是因為其妻子喜歡香港，又指自己不是地產投機者。從商業角度來看，他認為香港在泛亞洲地區的前景也非常廣闊，亞洲各地資本市場雖然不斷擴張，但證券化程度仍然非常低，香港有潛力在其中扮演非常重要的角色。

金融領袖看好環球資本市場前景