中美金融朝脫鈎 港謀預案好籌謀

中美博弈，自開打貿易戰以來，至今已逾6個年頭，非但兩國貿易量下跌，經濟依存度減，在美國精準打擊下，基本上中美科技脫鈎已成定局。隨着兩國經濟關連度下降，服務實體經濟的金融領域早晚亦會受牽連。在開放資本市場的議題上，中國是否願意向美資作更大讓利以加大合作籌碼？美國又是否容許中國資本市場發展成全球吸金池，變相為人民幣國際化給力，加速全球去美元化？雖說中美金融脫鈎茲事體大，雙方都不敢輕舉妄動，惟候任總統特朗普行事往往就是出其不意，中港兩地須有防範之心，尤其須為港元聯匯制度出現極端變化制訂應付預案。畢竟世界已起巨變，在中美博弈、數碼經濟與金融科技興起的百年大局下，香港作為國際金融中心，亦不得不去思變！

為打壓中國崛起，美國推翻沿用數十年的全球化發展模式，推動全球製造業「斷鏈」、去中國化。不過，中國憑着獨一無二的完善產業鏈，至今仍是全球最大的貿易國及出口國。面對如此難纏的敵人，來自美國的打壓只會更狂更精準，擴展至金融領域亦是合理推論。

中美金融脫鈎似是而非，卻又實實在在。全球最大金融產業就在美國，美資銀行業在全球金融市場領域擁主導角色，非但服務美國本地資本市場，也高度參與亞洲投融資市場。過去美資在港股的影響力十分大，只是隨着中美開打貿易戰，華府劍指中企審計問題，並制訂一系列投資黑名單，逐步收回給予香港的特殊經貿地位，都是不折不扣的金融脫鈎舉動。

不過，對美國投行而言，作為亞洲龍頭的中國市場機遇可觀，尤其是中產人口增加，財富累積，市場與基建法規逐步完善，資本市場發展潛力優厚，美資非但不會將中國市場切割開來，反會爭取更大參與權。

事實上，中國也是美國境外主要債主，手持逾7,000億美元美國國債，若兩國金融無序脫鈎，對美國債市、國際金融市場穩定，無疑是場災難，故見至今美國在這個議題上表現仍克制。香港要搞國際金融盛事，四面八方的美資投行頭目越洋參與畀面派對，說白了還是因為一個「利」字。

中美金融脫鈎似是不切現實，但若兩國關係惡化，金融脫鈎絕非百分百不會發生。畢竟美國在國際上將美元武器化以對付敵人已到肆無忌憚的地步，特朗普要保住美元的國際儲備貨幣地位，總不能靠把口。除了強化科技，要全球用美元買美國技術外，亦得彰顯金融美元，保住美元流動性優勢，維持美元在國際貿易支付結算的主導地位，牢牢握住全球資產定價權。可若美國宏觀經濟條件未配合實現目標，那就只有設法讓敵人變得比自己更爛，才能凸顯美元避險功能，保其霸權。

中美博弈，全球資金流向正起變化，深耕非美金融體系建設，是關乎中港兩地的切身利益。港元聯匯制度不用主動去求變，但也得思考在沒有選擇的情況下，可如何有序地改變，使之可以更好地服務兩地實體經濟，並切合到新全球化發展。