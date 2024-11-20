輪商精選：看好小米可留意28968
小米集團(01810)第三季度業績勝市場預期，收入按年增約三成至925.06億元人民幣，創歷史新高。市場觀望電動車業務能否成集團增長動力，電動車等創新業務的第三季經調整淨虧損15億元人民幣。
小米股價於公布業績後受壓，昨日曾跌逾3%失守28元，收報28.3元。如投資者欲趁低吸納其好倉，可留意小米認購證28968，行使價40.05元，實際槓桿5.6倍，明年6月2日到期。如預期正股將繼續受壓，可參考小米認沽證28894，行使價23.33元，實際槓桿4.5倍，明年5月13日到期。
攜程績佳 短炒吼28628
另一業績股攜程集團(09961)第三季業績亦好過預期，如投資者部署短線追入，可參考攜程認購證28628，行使價581.49元，實際槓桿3.7倍，明年6月20日到期。如認為後市有下跌空間，可留意攜程認沽證28108，行使價484.84元，實際槓桿1.8倍，明年11月7日到期。
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