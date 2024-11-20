二手蝕賣：德福533萬成交 3年跌價32%

二手樓價跌勢持續，即使港鐵站上蓋大型私人屋苑，近年入市的業主都要蝕賣沽貨，九龍灣德福花園單位以約533.8萬元成交，約3年帳面貶值約32.9%。

市場消息透露，上址為I座低層戶，實用面積約538方呎，成交呎價約9,922元，再次低於一萬元關口。原業主於2021年購入上址，帳面跌價逾260萬元。

帝堡城7載輸193萬 港島樓情況相若。中原柳志明表示，西營盤毓明閣2座中層A室，實用面積約410方呎，叫價650萬元，最終以616萬元沽，呎價約15,024元。原業主持貨約8年，帳面仍需蝕6萬元。

新界東屋苑爆發蝕讓潮。萬方地產葉搏麟稱，沙田帝堡城3座低層B室，實用面積約836方呎，套三房間隔，有裝修，叫價950萬元約兩個月，原業主已移民，減價至875萬元連車位售出，呎價約10,467元，約7年帳蝕193萬元，貶幅約18.1%。

銀湖‧天峰虧損12% 中原徐可志指，馬鞍山聽濤雅苑9座高層B室，實用面積約788方呎，套三房間隔，最初叫價868萬元放售，終以866.8萬元易手，呎價約11,000元，原業主持貨約6年，帳面蝕119.2萬元。該行胡耀祖稱，同區銀湖‧天峰7座中層C室，議價後以1,025萬元易手，約4年帳面貶幅約12.2%。

屯門康麗花園過去兩日連錄約兩宗成交，中原鍾宏遠表示，包括2座低層F室，實用面積約473方呎，三房間隔，減價22萬元，以428萬元沽，呎價約9,049元。原業主則於2016年12月以432萬元買入，約8年帳蝕4萬元。