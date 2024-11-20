公居屋成交：天平邨6年蝕近15%
資助房屋連錄蝕讓個案。上水公屋天平邨單位，於已補價自由市場以298萬元連租約售出，原業主持貨約6年沽貨，單位帳面貶值約14.9%。
中原賴作智表示，上述單位為天賀樓高層22室，實用面積約381方呎，獲投資者承接，呎價約7,822元。原業主於2018年以350萬元購入，帳面蝕約52萬元離場。
居屋王鰂魚涌康山花園再錄成交。該行楊文傑指，項目9座低層H室，實用面積484方呎，兩房間隔，於自由市場以550萬元沽出，呎價約11,364元，新買家為用家。
美柏苑累劈三成易手
未補價第二市場居屋業主擴大議幅吸客。萬方地產稱，大圍美柏苑高層5室一房戶，實用面積約371方呎，最初叫價489萬元，累減144萬元，獲白居二客以345萬元購入，累積減幅約29.4%，呎價約9,299元。
富誠地產繆幹亭透露，慈雲山居屋慈愛苑A座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，約3個月累劈110萬元，獲白居二客以310萬元承接，呎價約7,731元，累積減幅約26.2%。
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