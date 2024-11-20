公居屋成交：天平邨6年蝕近15%

資助房屋連錄蝕讓個案。上水公屋天平邨單位，於已補價自由市場以298萬元連租約售出，原業主持貨約6年沽貨，單位帳面貶值約14.9%。

中原賴作智表示，上述單位為天賀樓高層22室，實用面積約381方呎，獲投資者承接，呎價約7,822元。原業主於2018年以350萬元購入，帳面蝕約52萬元離場。

居屋王鰂魚涌康山花園再錄成交。該行楊文傑指，項目9座低層H室，實用面積484方呎，兩房間隔，於自由市場以550萬元沽出，呎價約11,364元，新買家為用家。