拍賣消息：藍田銀主特色單位呎售7463元

多個住宅銀主盤以拍賣形式售出，其中藍田啟田大廈連平台特色單位僅以呎價「7字頭」易手，較估價低逾一成半。

環亞物業拍賣昨售出6項物業，包括上述項目的A座低層連平台戶銀主單位，實用面積約469方呎，平台面積約535方呎，開價298萬元，最終搶高52萬元或約17.4%，以350萬元拍出，呎價僅約7,463元；較銀行估價低約65萬元，差幅約15.7%。

雲海三房貶值四成 馬鞍山半新盤雲海2座Maple Court中層C室三房銀主盤，開價680萬元，最後以750.8萬元賣出，呎價約12,555元。原業主2018年初一手買入，最新做價低約40%，料為項目貶幅最大個案。同場推出的北區高爾夫‧御苑7座高層A室銀主單位，以575萬元拍出，呎價約11,807元，單位約5年貶值幅度約43%。

場內亦售出業主項目，包括葵涌珍寶大樓低層B室舊樓物業，連租約以185萬元沽，呎價約6,491元。而大埔林村農地，面積約6,970方呎，推拍價300萬元，以331萬元拍出。

至於尖沙咀劏舖商場首都廣場3樓單號迷你舖，為法院令物業，實用面積約29方呎，以開價23萬元賣出，約6年貶值逾六成。