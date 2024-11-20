元朗新盤309萬入場

周六首輪發售先到先得 該集團執行董事關堡林稱，首批定價屬「震撼優惠價」，最低售價貼近居屋，首批單位包括36伙一房戶、40伙兩房戶，以及5伙三房戶，實用面積299至535方呎。項目將於周六以先到先得形式首輪發售，視乎反應再決定加推部署。

價單資料顯示，今批單位有10伙為特色戶，包括入場單位的6座地下B02室連花園戶，實用面積299方呎，花園40方呎，折實呎價約10,357元。至於呎價低於一萬元的單位有13伙，佔整批約16%，其中，上述最低呎價為6座2樓A06室，實用面積443方呎，折實價422.11萬元。

集團營業及市務部市務經理邱英發表示，首張價單提供3種付款方法，扣除最高14.5%折扣優惠後，折實售價最高561.99萬元，折實呎價最高約12,584元。

滙都I累沽近410伙 回顧滙都I銷情，關補充，項目已累售近410伙，佔已推出單位約95%，套現超過21億元，其中可發售的三房單位已全數沽清。

滙都II首張價單詳情