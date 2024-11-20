簡訊一覽
●美國上市的富途控股截至今年9月底止第三季總收入34.36億元，按年增29.6%；非公認會計準則（Non-GAAP）純利按年增20.8%至13.98億元。按業務分類，第三季交易佣金及手續費收入按年升51.5%；利息收入升12.9%；包括財富管理及企業服務業務等其他收入增約52%。
●遠東酒店(00037)預計截至今年9月底止半年將錄淨虧損約2,300萬元，較去年同期淨虧損約800萬元有所擴大。
●醫思健康(02138)預計截至今年9月底止半年純利較去年同期的約2,140萬元增加不少於60%。
●H&H國際控股(01112)今年首9個月總收入按年跌6.13%至96.47億元（人民幣‧下同）；單計第三季之總收入為29.55億元，按年跌10.37%，其中內地市場急挫17.04%。
●新興光學(00125)料截至今年9月底止半年蝕約1,000萬至1,300萬元，較去年同期蝕約200萬元有所擴大。
●新秀麗(01910)於11月14日獲挪威銀行在場內以每股均價18.6757元，增持236.55萬股，持股量由4.96%增至5.13%。
●健倍苗苗(02161)截至今年9月底止半年賺9,588.1萬元，按年增長53.5%；每股盈利11.63仙，中期息每股5.5仙。
●易鑫集團(02858)於11月18日被劉強東在場內減持1,166.35萬股，每股均價0.7191元，持股量由10.15%降至9.97%。
●宏利金融(00945)宣布，總裁兼首席執行官高瑞宏將於明年5月退休，宏利亞洲首席執行官韋寧頓將接任。
●歐元區10月調和後消費物價指數（HICP）終值確認按年升2%，符預期；按月確認升0.3%亦符預期。
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