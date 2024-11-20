●美國上市的富途控股截至今年9月底止第三季總收入34.36億元，按年增29.6%；非公認會計準則（Non-GAAP）純利按年增20.8%至13.98億元。按業務分類，第三季交易佣金及手續費收入按年升51.5%；利息收入升12.9%；包括財富管理及企業服務業務等其他收入增約52%。