金軟盈利飆逾13倍 新遊戲計劃明年推
該公司上季收入29.14億元，按年增長41.51%，按季升17.82%。其中，《劍網3》表現出色、 《劍網3無界》的成功推出提升遊戲人氣，帶挈遊戲業務錄17.07億元收入，按年及按季分別增加77.66%及32.8%。「金山辦公集團」的國內個人辦公訂閱業務增長，辦公軟件及服務收入按年升9.87%至12.06億元；經營溢利11.44億元，按年勁增2.04倍，按季亦升44.08%。
金山雲虧損擴至10億
至於金山雲(03896)第三季虧損按年擴大至10.57億元，去年同期蝕7.85億元。按非公認會計準則計，經調整EBITDA為1.85億元，按年轉虧為盈，按季大增2.05倍，EBITDA利潤率達9.8%，按年轉正數，按季升6.6個百分點。季內收入按年增長16.02%至18.85億元，惟按季略跌0.32%。其中，公有雲收入11.75億元，按年升15.63%，按季倒退4.78%；行業雲收入7.1億元，按年及按季分別升16.68%及8.03%。
金山雲副董事長兼代理首席執行官鄒濤透露，其中人工智能（AI）業務持續擴展至3.62億元，佔公有雲收入約31%。同時，公司投入小米及金山生態系統，並從電動汽車、大型語言模型（LLM）到創作助理WPS AI等領域發掘實質商機，來自生態系統的收入按年大幅增長36%，相信正走上正軌。
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