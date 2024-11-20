金軟盈利飆逾13倍 新遊戲計劃明年推

該公司上季收入29.14億元，按年增長41.51%，按季升17.82%。其中，《劍網3》表現出色、 《劍網3無界》的成功推出提升遊戲人氣，帶挈遊戲業務錄17.07億元收入，按年及按季分別增加77.66%及32.8%。「金山辦公集團」的國內個人辦公訂閱業務增長，辦公軟件及服務收入按年升9.87%至12.06億元；經營溢利11.44億元，按年勁增2.04倍，按季亦升44.08%。