券商紛上調目標價 小米股價先升後跌

券商對小米最新目標價

大摩指，小米第三季人工智能物聯網（AIoT）收入及毛利率有正面驚喜，而電動車毛利率亦高於預測水平，相信第二款電動車有很大機會成功；同時預期第四季智能手機毛利率可受惠於售價提升及零件成本下降，電動車規模及產品組合改善，分部毛利率可望持續改善。

高盛：AIoT及電動車有驚喜 高盛認為，小米第三季驚喜來自AIoT及電動車，而在過去一個月內推出新手機系列、手機作業系統，加上電動車交付量提升，以及在電商促銷期內的商品交易總額（GMV）按年增長42%，均進一步增加對小米執行力的信心。該行預料，小米第四季收入按年增長36%至1,000億元人民幣，經調整淨利潤預測按年穩定於49億元人民幣，將目標價上調8.46%至33.3元，維持「買入」評級。

至於手機業務方面，花旗估計，小米智能手機利潤率將在今年第四季度觸底，物聯網（IoT）毛利率將維持於20%水平，2024至2026財年電動車出貨量將分別為13.1萬輛、27.3萬輛及43.3萬輛；毛利率將分別為18%、20.2%及20.4%；同時上調經調整淨利潤預測2%、7%及12%，維持「買入」評級，目標價升14.05%至34.9元。