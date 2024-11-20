Apple印尼投資傳加碼至7.8億

由於中國市場佔有率趨降，蘋果公司（Apple Inc.）急於在亞洲開拓新市場。為換取印尼政府解除對iPhone 16的銷售禁令，據報Apple已把對印尼投資提案規模大幅提高，在未來兩年於印尼投資約一億美元（約7.8億港元），大幅高於先前擬投資近1,000萬美元的計劃，起初的投資計劃涉及在雅加達東南方的萬隆市設立一座生產周邊產品與零組件的工廠。

冀解除iPhone 16銷售禁令 事緣上月印尼工業部禁止iPhone 16在當地銷售，理由是Apple在當地的子公司未達智能手機和平板電腦40%零件須在印尼製造的規定。根據當地官方數據，Apple透過開發人員學院，在印尼當地只有投資1.5萬億印尼盾（約9,500萬美元），低於1.7萬億印尼盾的承諾。另一智能手機品牌Pixel Phone近日亦在印尼禁售，原因同樣是持有品牌的公司在印尼投資不足。

本次Apple提交加碼後的投資提案後，據報印尼工業部要求Apple修改其投資計劃，更加聚焦在印尼進行iPhone研發，惟尚未對其新提案作最終決定。

印尼向國際企業施壓以增加本地製造規模的手法，其實早有前科。去年就曾封殺字節跳動旗下短影音平台TikTok，以保護本地零售業免受廉價內地製產品的衝擊。最終促使TikTok投資15億美元，與印尼GoTo集團旗下的Tokopedia電商部門成立合資公司。