沃爾瑪季度收入增5.4% 調高全年指引

美國零售巨頭沃爾瑪業績增長強勁，反映出目前當地零售市道依然穩健，經濟形勢同樣一片大好。於截至今年10月底止的季度內，沃爾瑪收入按年增長5.46%至1,695.88億美元，其中美國同店銷售增長5.3%，而全球電商銷售更大增27%。該公司再次上調全年業績指引，行政總裁Doug McMillon表示，無論是店內銷售、網購自取，乃至配送服務都正在快速增長。

沃爾瑪上季經調整每股盈利0.58美元，按年升13.72%。該公司亦將全年收入增長指引，由原來的3.75至4.75%，提高到4.8至5.1%；預測經調整每股盈利介乎2.42至2.47美元；其股價於周二早段曾升4.5%。

美新屋動工減 道指曾挫450 大市方面，美股3大指數周二早段受壓，道指曾跌450點，報42,938點；標指跌38點，報5,855點；納指跌102點，報18,689點。美國10月新屋動工按月減少3.1%，至以年率計131.1萬間；建築批核按月跌0.6%，至以年率計141.6萬間。

大行估明年標指升見6500 展望明年，高盛首席全球策略師Peter Oppenheimer的團隊發表報告，預測明年標指將會升至6,500點，相當於較目前水平仍有約一成的上漲空間；這一預測與摩根士丹利投資總監Michael Wilson的估算剛好相同。

不過，就全球範圍而言，高盛最看好的是日本股票，預測東證指數明年會升至3,100點，意味着以本幣計將會有大約17%的潛在升幅。而考慮到全球股市高度集中，少數大型股（尤其是美國的科技巨頭）主導了市場的升勢，該行建議投資者關注市場廣度擴闊、價值型股票、地理多元化等投資主題。