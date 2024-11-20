攜程多賺46% 股價揚

期內經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為56.8億元，按年增長22.89%，按季增長28.04%；經調整EBITDA利潤率36%，按年及按季分別升兩個百分點及一個百分點。淨營業收入按年增長15.52%至158.73億元，按季增24.27%。其中，住宿預訂收入升21.7%；交通票務收入升5.27%；旅遊度假收入升17.31%；商旅管理收入升10.99%。

攜程酒店機票預訂超疫前 期內產品研發費為36.4億元，按年上升1.7%，按季上升21.6%，主要由於產品研發人員相關費用的上升，產品研發費用佔淨營業收入的23%。

集團表示，國際各業務板塊呈現快速增長態勢，出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的120%水平，國際網上旅行中介（OTA）平台酒店和機票預訂按年增長超過60%。

攜程董事會執行主席梁建章表示，期內國內和國際旅行都表現出強勁的增長勢頭，隨着消費者信心的提振和旅行熱情的高漲，公司對旅遊業持續增長持樂觀態度。同時，堅信由人工智能引領的技術革命將成為塑造全球旅遊業未來的核心驅動力。

同業同程旅行第三季收入增加51.29%至49.91億元；公司權益持有人應佔溢利7.93億元，按年升55.46%；經調整EBITDA增51.58%至13.18億元；經調整EBITDA利潤率持平於26.4%，按年持平。

同程交易額728億創新高 期內，同程交易額按年增加2.39%，達728億元的歷史新高。集團指，於本季積極抓住市場機遇，同時進一步提升營運效率，以實現更好的利潤率。

集團指，總收入增加乃受核心在線旅遊平台分部及度假分部收入增加所推動。核心在線旅遊平台收入按年增21.62%；住宿預訂服務收入增22.18%；交通票務服務收入增加20.64%。期內平均年付費用戶增長3.42%，達2.32億人，12個月累計服務人次增加19.85%至18.82億，平均月付費用戶按年增長4.97%至4,640萬人兼創歷史新高。

另一方面，對於港人北上消費的現象，蘭桂坊集團創始人盛智文認為，現時零售及飲食業面對消費者北上的衝擊，是暫時性趨勢。隨着美國減息及外匯利率漸趨穩定，相信有關行業及消費者會很快取得一個平衡。

兩大旅遊平台股季績摘要