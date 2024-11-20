小鵬去季虧損縮逾53% 料末季交付量增五成
內地「造車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)公布，在截至9月底止的第三季度總收入按年上升18.43%至101.01億元（人民幣‧下同），勝市場預期的99.1億元；股東應佔虧損大幅收窄53.48%至18.07億元，每股淨虧損0.95元。按非公認會計準則（Non-GAAP）淨虧損亦按年收窄45%至15.3億元。
第三季度公司的汽車總交付量為46,533輛，按年增16.3%。公司預期今年第四季度汽車交付量將介乎87,000至91,000輛，增長約44.6至51.3%；預計本季總收入將介乎153億至162億元，增長約17.2至24.1%。公司股價昨日在港股收升3.48%，在美股初段卻曾瀉8.73%。
塗鴉智能蝕少一成
理想汽車(02015)昨日股價亦升3%。理想公布，累計銷量突破一百萬輛，銷量最多的理想車型依次為L7累計交付逾25萬輛，L9累計交付逾23萬輛，ONE累計交付逾21萬輛等。
此外，主要從事向開發物聯網設備企業客戶提供軟件服務的塗鴉智能(02391)，昨日於盤前公布9月底止第三季業績，公司營業額8,161.7萬美元，按年升33.6%；虧損收窄10.84%至437.3萬美元。首3季公司累計營業額2.16億美元，按年升30.78%；虧損收窄至478.8萬美元，上年同期蝕4,949.9萬美元；每股虧損一美仙。
雖然公司未有盈利，但由於日前宣布獲新加坡淡馬錫旗下全資平台入股，股價兩日累漲12.7%，昨日收報14.9港元。
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