小鵬去季虧損縮逾53% 料末季交付量增五成

第三季度公司的汽車總交付量為46,533輛，按年增16.3%。公司預期今年第四季度汽車交付量將介乎87,000至91,000輛，增長約44.6至51.3%；預計本季總收入將介乎153億至162億元，增長約17.2至24.1%。公司股價昨日在港股收升3.48%，在美股初段卻曾瀉8.73%。